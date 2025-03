Avião de Lula arremete em Sorocaba: suspender pouso é uma manobra segura?

Por que aviões arremetem?

Manobra é feita para aumentar a segurança e diminuir o risco de um pouso problemático. A medida é adotada quando, ao se aproximar para o pouso, o piloto do avião percebe que nem todas as condições de voo estão corretas para tocar o solo com segurança.

Os motivos para a arremetida são variados. Pode ocorrer por uma falha dos procedimentos, como velocidade ou altitude inadequadas para o pouso, ou por fatores externos, como mudança repentina do vento, objetos na pista ou mesmo orientação do controle de tráfego aéreo.

Embora cause desconforto entre os passageiros, ação é extremamente segura. Os pilotos são treinados para adotar a medida que, na prática, é basicamente subir com o avião e continuar voando. Não se trata de uma manobra arriscada.

Durante a carreira, um piloto faz inúmeros treinamentos de arremetida. Assim que inicia o curso de formação básica, o aluno faz suas primeiras arremetidas já nas primeiras aulas de voo. Mesmo com milhares de horas de experiência, o treinamento continua a ser feito nas constantes sessões de simulador que são obrigados a fazer.

O avião também está preparado para situações como essa. Quando decolam, as aeronaves já possuem combustível reserva para enfrentar um cenário assim, o que as permite voar por mais um tempo além daquele planejado. Depois de resolvido o motivo que impediu o pouso, a aeronave segue para mais uma tentativa de aterrissagem. Se ainda não for possível pousar, é possível mudar de aeroporto para que se faça um pouco seguro.