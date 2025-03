Últimas notícias do Caso Vitória: veja novidades após coletiva de delegado

Há muito tempo ele vinha perseguindo a vítima. E, na sequência, o arrebatamento [sequestro]. A prova cabal, foi ontem à noite, quando ele quis confessar o crime. E essa confissão foi tomada. Ele deu sua versão e fica muito claro que ele era obcecado pela vítima.

Luiz Carlos do Carmo, diretor da Demacro

Adolescente foi esfaqueada por reagir, e não sofreu abuso sexual. "Ele [Maicol] fala que realmente esfaqueou a vítima naquele momento do arrebatamento. Ela reagiu. Não foi encontrado sêmen ou sinal de abuso no corpo dela", detalhou o diretor da Demacro.

Suspeito detido pelo homicídio monitorava a adolescente pelas redes sociais desde 2024. Maicol Antonio Sales dos Santos viu a publicação no Instagram da vítima em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ponto de ônibus. Ele sabia que o carro do pai dela estava quebrado. Suspeito tinha coleção de fotos de Vitória no celular.

Polícia Civil havia negado, mas hoje detalhou confissão. Ontem, o delegado Aldo Galiano, que estava à frente do caso, negou que o suspeito de ter cometido o assassinato havia confessado o crime em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Polícia encontrou 50 fotos de pessoas com mesmas características de Vitória no celular do suspeito. "Mesma aparência física, muito parecidas com ela."

Após ser considerado suspeito, Maicol apagou as fotos do aparelho. Porém, a polícia conseguiu recuperar os arquivos com o auxílio de uma ferramenta.