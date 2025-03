Justiça suspende mudança de nome da GCM para Polícia Municipal em SP

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já ratificou o poder das guardas municipais de policiamento ostensivo e comunitário, após recurso da própria Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo, o Legislativo paulistano entende que o nome Polícia Municipal apenas reflete essa decisão da Suprema Corte. Ou seja, a mudança de nome da GCM para Polícia Municipal aprovada pela Câmara está alinhada com o entendimento do STF. A Câmara respeita a decisão do TJ-SP, mas a Procuradoria da Casa vai recorrer da liminar.

Câmara Municipal de São Paulo, em nota

Lei aprovada na Câmara e apoio do prefeito

Câmara aprovou mudança com voto de 42 vereadores. Como se trata de mudança na Lei Orgânica, não foi preciso passar por sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Contudo, o emebedista se posicionou publicamente a favor da mudança de nomenclatura.

Alteração é reconhecimento do trabalho responsável, diz a prefeitura. Procurado pelo UOL, o município, já se referindo à corporação como Polícia Municipal, defendeu a atuação dos agentes. Mais de dois mil criminosos e 820 foragidos da Justiça foram presos por meio do Smart Sampa, segundo o comunicado.

Proposto em 2017 pela vereadora Edir Sales (PSD), o projeto foi aprovado tendo outros 29 membros da Casa como coautores. A articulação ganhou força na Casa após o STF considerar o policiamento urbano constitucional, no mês passado.

O prefeito Ricardo Nunes lamenta profundamente a decisão judicial contra a denominação da Polícia Municipal e, em solidariedade ao povo de São Paulo, que pede cada vez mais por segurança e policiamento, espera que ela seja revertida o mais breve possível. O prefeito conversou com o presidente do Legislativo Municipal nesta terça-feira (18) e externou a ele sua decepção com a determinação judicial e ouviu que a Câmara Municipal apresentará recurso à Justiça. A Polícia Municipal é o reconhecimento do trabalho policial responsável e incansável já exercido pelos 7.500 agentes de segurança da Prefeitura, efetivo maior do que a Polícia Militar de dez estados, no combate à criminalidade e proteção à vida na cidade. Quem faz policiamento é polícia e, diante da existência de diversas denominações de polícia, como Polícia Penal, Polícia Científica, Polícia Judiciária, Polícia Legislativa, entre outras, nada mais justo do que as cidades terem a Polícia Municipal. Com o auxílio das câmeras inteligentes de monitoramento do Programa Smart Sampa, os agentes da Polícia Municipal de São Paulo já prenderam mais de 2 mil criminosos em flagrante e 862 foragidos da Justiça sem disparar um único tiro. Sabemos que a segurança pública é hoje uma das maiores preocupações da população, e uma Polícia Municipal bem treinada, preparada e tecnológica é fundamental para garantir ainda mais segurança em São Paulo. Hoje é um dia triste para população da cidade, que clama por segurança.

Prefeitura de São Paulo, em nota