'Não chegou a gritar': suspeito preso dá detalhes da morte de Vitória

Ainda em seu depoimento à polícia, Maicol disse que agiu sozinho. Ele também negou a participação de grupos criminosos ou facção. Ele disse em sua confissão que havia se desentendido com a vítima pois havia trocado carinhos com ela há um ano e meio e Vitória estaria fazendo chantagens, afirmando que contaria tudo para a companheira do suspeito —a versão é contestada pela polícia, que crê que o assassino confesso tinha obsessão pela jovem, inclusive a perseguindo em redes sociais e armazenando registros fotográficos diversos dela e de mulheres semelhantes a vítima.

Ele já vinha perseguindo a vítima há muito tempo. E ontem à noite, ele quis confessar o crime. Fica muito claro que ele era obcecado pela vítima. Inclusive, nessa busca no celular, encontramos 50 fotos de pessoas com a mesma aparência jovem e física, muito parecidas com ela.

Luiz Carlos do Carmo, diretor do Demacro

