Personal é preso suspeito de dopar e manter jovem em cárcere privado no AM

Irmã da jovem foi quem acionou a polícia e apontou a casa do personal como o local onde ela estaria. Quando os agentes chegaram no endereço, Dolzany alegou estar sozinho, mas um militar subiu no telhado e viu a mulher deitada em uma cama, desacordada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para arrombar a porta e possibilitar a entrada dos agentes.

Vítima estava seminua e com vários remédios ao seu redor que, supostamente, foram usados para dopá-la. "A vítima estava desacordada, seminua em uma cama. Existiam diversos remédios na cabeceira da cama, remédios tarjas pretas, seringas com alguma substância desconhecida e também remédios utilizados para impotência sexual", declarou o comandante da Polícia Militar do Amazonas, Thiago Balbi, em entrevista à imprensa.

Vítima foi encaminhada ao Complexo Hospitalar Sul para atendimento especializado. Ela vítima lembra de poucos detalhes do encontro, segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, Patrícia Leão. "Ele ofereceu para ela um chocolate e água. Após isto, ela não se recorda de mais nada", disseram as autoridades.

Personal foi preso e vai responder pelos crimes de cárcere privado e estupro de vulnerável, pela forma como a vítima foi encontrada. Ele já prestou depoimento, mas as autoridades não forneceram detalhes do que ele falou. O UOL entrou em contato com a Justiça do Amazonas para questionar André Luiz passou por audiência de custódia e aguarda retorno. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.