Chuva em São Paulo: capital entra em alerta com risco de alagamento

A cidade de São Paulo entrou em alerta para o risco de alagamento devido as fortes chuvas que atingem a capital nesta terça-feira (18). A Defesa Civil também emitiu "alerta vermelho" para outras cidades da região metropolitana.

O que aconteceu

A Defesa Civil estadual emitiu comunicado com alerta para toda a população. Quando o alerta vermelho aparecer significa que as condições são graves e será preciso agir imediatamente, ressaltou a Defesa Civil. O órgão também disse atuar na prevenção de desastres.

Cidade de São Paulo está em estado de alerta para alagamento. De acordo com dados da CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura, áreas de chuva formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima, já atuam de forma isolada e com forte intensidade na cidade. Imagens do radar meteorológico mostram chuva forte com potencial para queda de granizo na Zona Sul, principalmente nas subprefeituras de M Boi Mirim, Santo Amaro, Campo Limpo e Cidade Ademar, acrescentou o órgão.