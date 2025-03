'Cuidem do papai': mãe morre de câncer e deixa vídeo comovente para família

A doença

A alegria da família foi pausada por uma preocupação. Cissa reparou que as roupas estavam ficando largas. A percepção aliada às dores no estômago acenderam o alerta para procurar o médico.

"Ela sempre foi muito magra e as roupas não estavam mais servindo nela. Depois de vários exames, identificou que ela estava com H.pylori. Tratamos, e a bactéria saiu, porém, ela continuou emagrecendo e sentindo muita dor abdominal", conta Lowell.

Meses depois, após muitos exames, às vésperas do carnaval, o casal teve a notícia que mudaria suas vidas daquele momento em diante. Em uma consulta de emergência com um especialista, Cissa foi diagnosticada com neoplasia gástrica (câncer de estômago).

Foi como tirar o chão da gente. Nós, com duas filhas pequenas, na época, a Helena com três anos e a Luiza com oito. Câncer é uma palavra pesada. O médico falou da gravidade, que não era um tumor pequeno, e que a cirurgia deveria ser de emergência para tentar recuperar parte do estômago, que já estava bem afetado.

Por recomendação médica, o casal decidiu que não contaria imediatamente à família e aos amigos o diagnóstico. Aproveitaram junto com as filhas o carnaval daquele ano, já que a cirurgia seria realizada somente após esse período. A cena protagonizada pelos dois no bloco, ainda é nítida na memória de Lowell.