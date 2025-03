Falta de esgoto gerou 344 mil internações em 2024 e lotou SUS, diz pesquisa

Levantamento usou dados do DataSus, do Ministério da Saúde, e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Intitulado "Saneamento é saúde: como a falta de acesso à infraestrutura básica impacta na incidência doenças (DRSAI)", o relatório foi realizado em parceria com a EX Ante Consultoria.Em seguida, vem doenças de transmissão feco-oral: 163,8 mil internações.

Maranhão e Distrito Federal lideram internações

Maranhão lidera ranking de maior incidência de internações pelas doenças ocasionadas pela falta de saneamento. O estado registrou cerca de 46 casos para cada dez mil habitantes em 2024. Veja o ranking da taxa de casos por dez mil habitantes:

Maranhão: 45,815 casos por dez mil habitantes em 2024, a maior incidência total de DRSAI do país

Distrito Federal: 36,234;

Paraná: 25,607;

Amapá: 24,600;

Minas Gerais: 22,329.

Falta de saneamento expõe desigualdade, aponta levantamento

A falta de saneamento agrava desigualdade de gênero, segundo o levantamento. Há mais incidência de internações entre mulheres do que homens, de acordo com o levantamento de 2024. Pessoas do sexo feminino representam 53% das internações — 20,7 mil internações a mais que os homens.