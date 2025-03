PM mata três suspeitos de roubo em Guarulhos; moradores protestam

Homens de 18, 20 e 27 anos morreram no local. O quarto suspeito, de 22 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Guarulhos, onde foi internado. O UOL tenta contato para saber seu estado de saúde.

O caso foi registrado no 7º DP de Guarulhos. Três armas de fogo e munições foram apreendidas dentro do carro dos baleados.

População incendiou um ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) em protesto à ação dos policiais. Segundo a empresa Guarulhos Transportes, o coletivo trafegava pela rua Jamil João Zarif, no bairro Jardim Malvinas, a caminho da garagem quando foi abordado por um grupo de pessoas.

As pessoas exigiram que o motorista desembarcasse. Na sequência, eles teriam jogado gasolina no veículo, ateado fogo e fugido do local. Apesar disso, não houve vítimas e a empresa registrou um boletim de ocorrência.