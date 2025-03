Ex-pastor que matou a pedradas mulheres que saíram da igreja é condenado

Após nove anos do crime, o ex-pastor Edimar da Silva Brito foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da pastora e professora universitária Marcilene Oliveira Sampaio e sua prima Ana Cristina Santos Sampaio, em janeiro de 2016, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia.

O que aconteceu

A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista. A defesa já entrou com um Habeas Corpus para tentar anular o julgamento, mas o pedido ainda está em análise pela Primeira Câmara Criminal do TJ-BA (Tribunal de Justiça da Bahia).

O crime foi motivado por uma disputa na igreja liderada pelo então pastor Edimar da Silva Brito. Marcilene Oliveira Sampaio, que antes era uma de suas principais líderes religiosas, decidiu romper com o ex-pastor e fundar um novo templo, levando consigo parte dos fiéis da antiga congregação.