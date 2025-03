Pedágio sem cancela e novas faixas: o que muda na Nova Raposo com concessão

Modelo de cobrança automática já funciona em outras rodovias brasileiras desde 2023. Chamada "free flow", a tecnologia foi aprovada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e vem para substituir as tradicionais cancelas, sob a justificativa de dar maior agilidade ao trânsito. Diferente do pedágio convencional, onde o motorista precisa parar em um guichê ou reduzir a velocidade, no caso daqueles que usam tag, como o Sem Parar, no modelo de cobrança sem cancela é utilizado um pórtico com câmeras que identificam a placa e geram a cobrança a partir de tags ou da própria placa do veículo, enquanto segue o fluxo de transportes.

A inovação, já presente em algumas rodovias do país, torna as viagens mais fluidas e seguras, sem que haja a necessidade de paradas ou desacelerações para pagamento do pedágio. EcoRodovias, em nota

O recurso, porém, tem confundido motoristas desde a sua implementação no Sul e Sudeste do país. Muitos têm deixado de pagar a tarifa, seja por distração ou desconhecimento, e recebido multa por evasão de pedágio — infração de trânsito que rende multa de R$ 195,23 e cinco pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), conforme mostrou apuração do UOL. A multa é gerada se o pedágio não for quitado no prazo de quinze dias.

Há ainda condutores que alegam terem sido multados mesmo após pagar a tarifa, devido a supostas falhas no sistema de cobrança. Esses problemas motivaram um protesto de motoristas em outubro passado, no km 416 da Rodovia Rio-Santos, a BR-101, na altura de Mangaratiba (RJ) - que é administrada pela concessionária CCR RioSP (leia mais sobre o novo pedágio aqui).

Projeto prevê instalação de 10 novos pontos de cobrança automática em cinco anos. No total, até o fim do contrato de 30 anos, estão previstos 13 novos pedágios do tipo ao longo da Nova Raposo, em trechos das rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, na SP-029 e em um trecho que liga Cotia a Embu das Artes, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado).

Valores das cobranças devem variar entre R$ 0,64 e R$ 4,84, de acordo com a Artesp. Os preços, porém, "podem sofrer alterações" até a implementação dos pórticos, segundo a agência estatal.