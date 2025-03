Quem manda no Cristo? Morte de turista expõe embate entre Igreja e ICMBio

Diversos projetos estão sem o devido andamento sem nenhuma justificativa legal para tal, inclusive o de colocar uma ambulância de prontidão no Alto Corcovado.

Santuário Cristo Redentor, em nota

O órgão ambiental disse, por meio de nota, que vem trabalhando, mesmo antes do ocorrido, para aprovar projetos de acessibilidade. "Reforçamos ainda que as tratativas do ICMBio junto ao Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] para a rápida aprovação dos projetos de acessibilidade em todo o Alto Corcovado estão em andamento e as obras devem iniciar o quanto antes."

Sobre o caso do turista, o ICMBio disse que o atendimento médico é de responsabilidade do Trem do Corcovado, conforme estabelecido no contrato de concessão. "Informamos que a manutenção e o pleno funcionamento do Posto de Primeiros Socorros no Alto do Corcovado é de responsabilidade da empresa concessionária Trem do Corcovado."

Já o Trem do Corcovado diz que mantém um posto de enfermaria em funcionamento no Alto do Corcovado. Conforme a nota, os profissionais são treinados e habilitados para atuarem em atenção aos primeiros socorros, com manuseio de desfibrilador. Ainda de acordo com a empresa, o turista chegou a ser atendido por profissionais, mas "não houve possibilidade alguma de salvamento, apesar de os socorristas chegarem com o desfibrilador no mesmo instante e, em seguida, o Samu".

Cristo Redentor com iluminação em homenagem à campanha do Brasil nas Paralimpíadas 2024 Imagem: CPB/Divulgação

Embate chegou ao Congresso

A discussão sobre o controle do Cristo já chegou ao Congresso. Um projeto de lei no Senado propõe excluir o Corcovado, que abriga o Cristo, dos limites do Parque Nacional da Tijuca. O PL 3.490, de 2024, é de autoria de Carlos Portinho (PL-RJ), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Romário (PL-RJ). Segundo o texto, a mudança ajudaria na administração do monumento que, segundo os autores, "enfrenta sérios problemas de estrutura e gestão como a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência, escadas rolantes que ficariam meses inoperantes, equipamentos degradados e a falta de banheiros para atender a quantidade de visitantes."