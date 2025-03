Sargento morta em atropelamento no Rio ajudava famílias de PMs feridos

O atropelamento

Carla estava em serviço quando foi atropelada. Ela prestava apoio ao Batalhão de Policiamento de Vias Expressas na Linha Amarela quando um carro desgovernado atingiu sua viatura.

A policial estava do lado de fora no momento do impacto e morreu na hora. O motorista estava embriagado e foi preso. Kayky Moyses Esposito Santos, 21, confessou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele perdeu o controle do carro ao tentar desviar de outro veículo. Militar do Exército, ele foi levado ao levado ao Hospital Municipal Salgado Filho e seu estado de saúde é estável, informou a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro ao UOL.

O caso está sob investigação. A ocorrência foi registrada na 44ª DP e está sendo apurada pela 25ª DP.

O corpo da sargento foi sepultado ontem. O enterro aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio.