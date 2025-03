Suspeito de participar da morte de ciclista no Parque do Povo é preso em SP

Vitor Medrado, 46, foi morto antes de entregar o celular e não reagiu ao assalto. Ele estava parado na calçada pouco antes das 6h quando foi abordado por dois homens em uma moto ao lado do Parque do Povo, no Itaim Bibi.

Morte do ciclista

Câmera de segurança gravou ação criminosa contra o ciclista. Nas imagens, é possível ver o homem caindo no chão após ser atingido por um disparo na região do pescoço. O garupa da moto pega o celular de Vitor e os dois criminosos deixam o local. A vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O caso foi registrado como latrocínio.

Horas depois, uma moto com a mesma placa foi flagrada em outro ataque. Imagens mostram dois homens atirando contra um motociclista no Brooklin, bairro vizinho. A vítima foi atingida e precisou ser socorrida pelo helicóptero Águia. Os ladrões fugiram sem levar nada.

No dia seguinte, uma pessoa que trabalha próximo ao Parque do Povo contou ao UOL que já presenciou muitos furtos e assaltos na região. Segundo ela, que preferiu não se identificar por segurança, os casos ocorrem com frequência enquanto as vítimas estão usando o celular.

Ex-mulher de Vitor, Gisele Gasparotto, que também é ciclista, diz que recebeu a notícia com um misto de indignação e tristeza. A fala ocorreu durante uma homenagem à vítima em 14 de fevereiro.