Teto de igreja desaba durante instalação de placas solares em Goiânia

O teto de uma igreja evangélica desabou em Goiânia na manhã de hoje. Uma pessoa precisou de atendimento médico e foi levada ao hospital.

O que aconteceu

Quatro pessoas trabalhavam na instalação de placas solares no teto do templo quando ele desabou. O desabamento aconteceu na igreja evangélica Videira, localizada no Setor Leste Vila Nova.

Uma pessoa que estava sob o telhado foi socorrida para o Hospital de Urgências de Goiás com trauma cranioencefálico moderado e uma contusão na região lombar. Os outros quatro não precisaram de atendimento médico.