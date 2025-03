Rojões, estupros: 10 vezes em que alunos de medicina geraram indignação

"No cruzamento da preferencial, com placa de pare, na mudança de pista, no sinal vermelho, na pista molhada, loiras, morenas [...] nem toda mulher, mas sempre uma mulher", dizia o trecho do comentário feito pelo estudante de medicina.

4. 'Tentativa de coito'

Em 2019, durante um trote dos estudantes de medicina da Unifran (Universidade de Franca), calouras apareceram jurando não recusar "tentativa de coito". O vídeo em que elas aparecem ajoelhadas provocou reações de indignação de entidades estudantis e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Em um dos trechos, as jovens prometem: "Juro solenemente nunca recusar uma tentativa de coito de um veterano. Prometo nunca entregar o meu corpo a nenhum invejoso, burro, trouxa... da Odonto". Em nota, a Unifran condenou o ocorrido.

5. Genitália com as mãos

Foto de médicos gerou revolta nas redes sociais Imagem: Reprodução

Em 2017, alunos do último ano de medicina da UVV (Universidade de Vila Velha) postaram uma das fotos para a formatura em que aparecem vestindo o jaleco, com as calças abaixadas até o tornozelo, simulando uma genitália feminina com as mãos. Na legenda, a hashtag #PintosNervosos. Os alunos envolvidos na imagem foram punidos pela instituição de ensino a pagarem com "trabalhos de responsabilidade social".