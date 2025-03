Caso Vitória atualizado: veja últimas notícias sobre crime em Cajamar

Após ser considerado suspeito, Maicol apagou as fotos do aparelho. Porém, a polícia conseguiu recuperar os arquivos com o auxílio de uma ferramenta.

A polícia também encontrou no celular de Maicol fotos de facas e de um revólver. Segundo o relatório, Maicol pode ter usado a arma para obrigar Vitória a entrar no carro dele sem gritar.

Maicol é proprietário do veículo Corolla, que teria sido visto na área onde Vitória desapareceu. Segundo a polícia, assassinato aconteceu no carro do suspeito, onde foram encontradas manchas de sangue no porta-mala. No dia 8 de março, a Justiça decretou a prisão temporária dele. Outras duas pessoas foram investigadas pela polícia, mas tiveram participação descartada.

Vitória desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura.

O UOL tenta localizar a defesa de Maicol. O espaço fica aberto para manifestações e esta nota será atualizada tão logo haja retorno.