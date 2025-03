Câmera em capacete flagra ladrões atirando para roubar moto: 'Mata, mata'

Uma câmera acoplada no capacete de um motociclista flagrou o momento em que ele é baleado por dois assaltantes na Vila Princesa Isabel, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Homem estava estacionando a moto quando foi abordado por dois ladrões. O crime aconteceu na noite do dia 5 de março.

É possível escutar três disparos. Os ladrões exigem que o homem fique com as mãos no guidão da moto, e a vítima obedece. Em seguida, o piloto grita para o comparsa: "Mata fiote, mata fiote". Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima foi atingida por dois tiros.