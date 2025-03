Presidente de atlética diz que não leu frase sobre estupro, mas postou foto

O ex-presidente da Atlética Acadêmica Pedro Vital, da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, fez uma publicação no Instagram com a foto em que estudantes de medicina aparecem com uma faixa em apologia ao estupro.

O que aconteceu

Post, obtido pelo UOL, contradiz mensagem enviada por ele a colegas de faculdade. O estudante escreveu que nem ele, nem a então vice-presidente da atlética leram a mensagem da faixa, que dizia: "entra porra, escorre sangue".

Na mensagem, ele afirmou que só participou da foto. "A atlética já recolheu a bandeira, e não vamos deixar isso acontecer novamente", garantiu.