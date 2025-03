Caso Vitória: Vídeo mostra confissão de Maicol como único autor à polícia

O preso também diz que não tem passagens pela polícia. Ele nega integrar facções criminosas e diz que nunca tinha pisado em uma delegacia.

Vídeo ilustra trecho do depoimento ao qual o UOL teve acesso na quarta-feira (19). De acordo com outros detalhes da confissão à polícia, Maicol atraiu a jovem ao seu carro, um Corolla Prata, oferecendo uma carona e começou a questioná-la sobre um suposto envolvimento passado.

Maicol também disse que matou Vitória com dois golpes de faca. Segundo Maicol, após uma discussão, Vitória desferiu tapas e arranhões contra ele, que acabou pegando um objeto cortante do lado do banco motorista e golpeando a vítima.

O preso relatou que a vítima morreu rápido e não chegou a gritar por causa da gravidade dos ferimentos. Um golpe atingiu o pescoço e outro, o peito. Apesar de contar que a vítima morreu com dois golpes, o laudo pericial do IML aponta que Vitória tinha três perfurações.

Relembre o caso

Vitória Regina de Sousa desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.