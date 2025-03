'Quero saber de todos', diz pai de Vitória após Maicol assumir crime

Carlos Alberto Souza, pai de Vitória, deu entrevista ao Fantástico Imagem: Reprodução / Rede Globo

Carlos Alberto diz que nunca conheceu Maicol "nem sabia que ele existia". O pai afirmou que a jovem era cheia de sonhos e que estava voltando do trabalho, que era uma garota estudiosa.

Se você for à escola que ela estudava, todo mundo vai te falar quem era ela. Uma menina estudiosa, cheia de brincadeira. Uma menina, que aos 17 anos, foi assassinada vindo do serviço para casa e ainda postou que ela estava vindo descansar, porque no outro dia tinha mais.

Ela voltava do trabalho para casa e foi assassinada. Ela sonhava com o dia do pagamento, queria crescer na vida. Carlos Alberto Souza pai de Vitória

Maicol Antonio Sales dos Santos, suspeito de participar da morte de Vitoria, é preso Imagem: Reprodução/TV

Relembre o caso

Vitória Regina de Sousa desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.