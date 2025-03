'Eles não estão mortos': coveiro mostra o que poucos veem no cemitério

"Eu sempre posto vídeos com casos que eu vi e vivi, e também histórias que meus colegas de trabalho me contaram. A que eu mais me assustei foi o dia em que eu vi uma mulher de vestido amarelo com bolinhas pretas. Eu fazia a limpeza dos túmulos quando avistei a moça. Só quando eu cheguei perto e passei através dela que me dei conta de que era um espírito", conta ele.

"Eu estava perto de um túmulo com a tampa quebrada e o susto foi tamanho que quase caí lá dentro. Imagina, um cemitério com mais de 5 mil tumbas? Se eu caísse, seria uma eternidade para me encontrar", diz.

'Dentro do túmulo não tem wi-fi e nem cofre'

Apesar do bom humor, Paulo revela que também passa por momentos difíceis no trabalho. "O mais difícil é sepultar a criança e ver os pais ali. Porque não é a ordem natural os pais enterrarem os filhos, a ordem natural é os filhos enterrarem os pais", diz.

"De qualquer forma, quando uma pessoa vai ao cemitério, normalmente é triste. Então eu tento tratar isso de uma forma leve e fazer com que as pessoas que estão ali sofrendo, naquela hora, se sintam confortáveis com o meu trabalho, apesar de ser doído demais. Eu sempre dou o meu melhor", afirma.