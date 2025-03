'Delivery': chefe de facção usava até Correios para importar armas

A facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) usou o serviço de transportadoras e até dos Correios para importar armas ilegalmente. O comprador era o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que mantém sob controle o Complexo de Israel, na zona norte do Rio. Ele tinha ajuda de um armeiro conhecido como Deus.

O que aconteceu

"Peixão" e "Deus" importavam armas sem sair de casa. As armas atravessavam a fronteira do Paraguai e eram entregues nas residências de membros da facção ou do próprio armeiro, segundo reportagem exibida pelo Fantástico na noite de hoje (23).

Armeiro se identificava como "Deus". As investigações apontam que a verdadeira identidade do armeiro era Everson Vieira Francesquet. Ele organizava as importações e foi preso após tentar retirar um fuzil anti-drone em uma encomenda enviada pelos Correios, em Nova Iguaçu, em uma casa que pertencia a Everson.