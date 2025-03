PM mata homem suspeito de tráfico de drogas com tiros à queima-roupa em SP

Policias militares mataram com tiros à queima-roupa um homem de 46 anos suspeito de tráfico de drogas que teria reagido à abordagem na zona leste de São Paulo, na noite de sexta-feira.

O que aconteceu

Testemunha registrou ação da PM (Polícia Militar). O vídeo está disponível no início da matéria e mostra um dos policiais imobilizando o homem, que está de blusa verde. Na sequência, os dois se afastam, e um deles atira no suspeito de tráfico. O episódio ocorreu no bairro José Bonifácio, na zona leste de São Paulo.

Policiais encontraram drogas com o homem, que teria pego a arma de um deles. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou que o suspeito entrou em confronto com os agentes e foi morto. Leia abaixo: