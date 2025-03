SP vai bancar custo bilionário para sinalização de trens de linhas privadas

Sinalização é essencial para segurança. É o sistema eletroeletrônico em que são emitidos sinais e codificação ao equipamento de bordo do trem: assim, um trem não se aproxima muito do outro, evitando colisões, definiu uma testemunha técnica ao MP.

ViaMobilidade e Estado discutem ETCS num acordo. Desde que assumiu as linhas 8 e 9, entre 2021 e 2022, a concessionária acumulou multas de mais de R$ 700 milhões. Para quitar a dívida, a concessionária e o governo estão negociando um "investimento adicional": o ETCS. A ViaMobilidade se responsabilizaria pela implantação dos sistema e ficaria com R$ 303 milhões de crédito com o Estado. O acordo, porém, ainda não foi firmado. Segundo resposta do governo ao MP, há diferenciais no ETCS.

UOL procurou ViaMobilidade e governo de Tarcísio de Freitas. A reportagem perguntou à concessionária e à Secretaria de Parcerias e Investimentos qual é a diferença entre os sistemas para justificar um novo aporte bilionário. A ViaMobilidade não respondeu. A secretaria encaminhou a demanda à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que informou que o ETCS é padrão internacional que permite a interoperabilidade entre diferentes linhas de trem, enquanto o CBTC é mais comum para metrôs.

CBTC é usado até hoje. A linha 4-Amarela do Metrô, gerenciada pelo grupo CCR (do qual a ViaMobilidade faz parte), utiliza o sistema CBTC — descrito, segundo "press kit" da concessionária, como "o que há de mais moderno".