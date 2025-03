Suspeito de atirar em cliente de padaria em Pinheiros é preso

Segundo ladrão também foi identificado. Ele é menor de idade e foi apreendido pela Polícia Civil.

Colunista do UOL estava na padaria no momento do assalto. Flávio Costa escreveu que foi o primeiro a ser abordado por Vitor, que destravou a arma e exigiu a senha do celular dele. "Reparei que ele era muito jovem, muito magro, não aparentava qualquer nervosismo e usava fones de ouvido".

Dados da SSP indicam que, em janeiro de 2025, houve um aumento de 20% dos roubos em Pinheiros em relação ao mesmo mês no ano passado. O bairro é um dos mais visados na capital paulista pelos criminosos que se passam por falsos entregadores.