Caso Vitória: Polícia Civil fará reconstituição mesmo após fala de delegado

Reconstituição do crime era um pedido da família de Vitória. Em ato realizado no último final de semana, os familiares e amigos da vítima pediram por justiça e reforçaram a solicitação para o procedimento ser feito por acreditarem que Maicol não agiu sozinho.

As investigações prosseguem pela Delegacia de Cajamar para a conclusão do inquérito policial. Ainda segundo a secretaria, Maicol, que é o principal suspeito, segue preso temporariamente após confessar a autoria do homicídio.

A reportagem tenta contato com a defesa de Maicol. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Relembre o caso

Vitória Regina de Sousa desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.

O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura. Segundo a autópsia, a adolescente morreu em razão de facadas no tórax, pescoço e rosto. O documento não apontou sinais de abuso sexual.