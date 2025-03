'Teve gente chorando, passando mal': barrados em cruzeiro se desesperam

O embarque em um cruzeiro no porto de Santos virou confusão depois que passageiros que compraram ingresso não conseguiram viajar.

O que aconteceu

O problema aconteceu no dia 20 de março, durante o embarque do cruzeiro temático "Energia On Board", no terminal marítimo Giusfredo Santini, em Santos (SP). Dezenas de pessoas ficaram sem acesso ao navio, mesmo com pagamentos confirmados. A assessoria do evento Energia On Board disse que houve falhas operacionais e técnicas.

O cruzeiro, com destino a Angra dos Reis (RJ), foi fretado pela On Board Entretenimento e promovido em parceria com a Rádio Energia FM. A bordo do Costa Pacifica, estavam programados shows de artistas dos anos 1980 e 1990, como Paulo Ricardo, Sandra de Sá, Double You e Snap. O navio tem capacidade para cerca de 3.780 passageiros e conta com 1.540 cabines, incluindo 28 para pessoas com deficiência.