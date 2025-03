Greve na CPTM? O que se sabe sobre a paralisação dos ferroviários em SP

A previsão é interromper o atendimento nas linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. O movimento destaca que se caso "houver demissões por conta da greve, ela continuará e não será encerrada."

A direção do sindicato dos ferroviários declarou que a greve só terminará com o cancelamento do leilão. "Greve até o cancelamento do leilão: só paramos com garantia por escrito de Tarcísio Freitas de que o leilão foi cancelado", afirma.

Mais de 4,6 milhões de pessoas residem nas regiões atendidas pelas três linhas. As linhas a serem leiloadas conectam a região central da capital paulista à zona leste e cidades como Mogi das Cruzes, Suzano e Guarulhos.

Governo fala em investimentos de R$ 14 bilhões

O governo de São Paulo estima o investimento total de R$ 14,3 bilhões ao longo de 25 anos de concessão das três linhas de trens da CPTM. Segundo a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos), três grupos estudam o empreendimento, além de grandes operadoras do setor ferroviário.

O projeto do governo lista que serão construídas oito novas estações e outras 24 passarão por reformas. O edital também prevê a eliminação de todas as passagens em nível, com a implantação de passarelas ou viadutos para aumentar a segurança, além da redução no tempo de espera entre os trens.