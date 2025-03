Homem procura Justiça após acumular R$ 169 mil no 'Tigrinho' e não receber

Um homem acumulou mais de R$ 169 mil no "Jogo do Tigrinho" no Distrito Federal, mas não conseguiu resgatar o dinheiro. Segundo a Defensoria Pública, que acionou a Justiça sobre a situação, a plataforma pedia que ele depositasse mais valores para conseguir sacar o prêmio.

O que aconteceu

Um homem acumulou R$ 169 mil no "Jogo do Tigrinho" e dinheiro ficou retido. Segundo a Defensoria Pública do Distrito Federal, a plataforma alegou que ele deveria depositar mais dinheiro para subir de categoria e então conseguir fazer o resgate do montante.

Retenção do prêmio é comum, segundo Defensoria Pública. Em nota, o órgão explicou que as empresas responsáveis pela plataforma "agem da mesma maneira". Eles permitem que "os usuários ganhem créditos em reais e prometem o saque desses valores", mas "retêm o saldo existente com base em algum pretexto" e "condicionam a liberação do valor retido ao pagamento de novas quantias via PIX". No entanto, mesmo após o depósito do usuário, as empresas mantém o valor retido.