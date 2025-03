Ladrões roubam moto de luxo em garagem na zona sul de SP; veja vídeo

Dois criminosos passam a revistar a vítima. Em seguida, o terceiro criminoso que está com a arma também desce da motocicleta e passa a revistá-lo também. Logo após, a vítima é retirada do veículo e levanta as mãos. Enquanto isso, uma terceira motocicleta se aproxima e aguarda do lado de fora do prédio.

Ação durou 1 minuto. Antes dos criminosos deixarem o local, eles praticamente arrancam o capacete da cabeça da vítima. Porém, o motociclista assaltado pediu calma e conseguiu desprender o capacete, que também é levado.

O caso será encaminhado ao 27º Distrito Policial.

Até a publicação desta matéria, os bandidos não foram identificados. As motos roubadas continuam desaparecidas.