Mulher é mantida em cárcere privado pelo marido durante 5 anos no Paraná

Antes disso, ela pediu ajuda a um frentista. A mulher entregou um bilhete ao funcionário de um posto de combustíveis dias antes de procurar a Casa da Mulher Brasileira. O frentista acionou a polícia; entretanto, a quantidade de informações repassadas à investigação não possibilitou a identificação da vítima, à época.

Uma semana depois, no dia 14 de março, a polícia chegou à casa e prendeu Jean em flagrante. Em depoimento, ele negou as acusações, mas a polícia encontrou evidências suficientes para incriminá-lo.

Ela só podia sair acompanhada dele. Segundo a denúncia da mulher, que não quis ser identificada, nos poucos lugares em que o marido a levava havia apenas membros da família do seu agressor. Câmeras de segurança foram instaladas na residência do casal para que Jean conseguisse monitorá-la enquanto ele estivesse trabalhando.

Jean Machado Ribas está foragido. Após ser preso em flagrante, o agressor foi solto, por falta de antecedentes criminais. As investigações continuam, e o MP-PR (Ministério Público do Paraná) pediu a sua prisão preventiva. No momento, ele está foragido. As penas contra ele podem chegar a até 17 anos de prisão.