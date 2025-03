'Pai, tomei um tiro': jovem enfrenta luta diária após ser baleada por fuzil

Saber que resisti a um tiro de fuzil me faz ver a vida de outra maneira, foi realmente um milagre. Estilhaços ainda estão no meu corpo, mas não me incomoda em nada.

Valentina Simioni

Governador, Cláudio Castro (PL), estava no hospital em que a vítima foi socorrida. "Por coincidência, nesse mesmo momento, o governador estava inaugurando uma ala no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Havia vários repórteres na porta, de diferentes emissoras de televisão. Quando ela chegou, todos já estavam filmando, levaram-na para dentro, e a notícia saiu em vários jornais no Brasil inteiro. Inclusive, o governador foi interpelado na hora para falar sobre segurança pública, e ninguém mais se importou com a inauguração", conta Michel.

Valentina e seu pai Michel tiveram o carro confundido Imagem: Arquivo pessoal

Me sinto responsável pelo que aconteceu. A gente conhece o Rio, mas naquele momento de euforia, nem pensamos nas consequências. Quando minha filha tomou o tiro, estávamos no carro, cantando e comemorando o visto. Eram nove da manhã, a rua cheia, nunca imaginei. Depois, após investigações, soubemos que parei atrás de um carro escoltado - a amante de um traficante saindo da favela - e que uma milícia usava um carro parecido com o meu para assaltar bocas de fumo.

Michel Simioni, 40, pai de Valentina

Hoje, a jovem enfrenta uma luta diária contra as sequelas. Ela segue em tratamento para buscar qualidade de vida. "É um milagre ela estar aqui, mas o preço da sobrevivência é alto, ela está mancando e tem dificuldades para estudar por conta da dor que altera seu humor", diz o pai.