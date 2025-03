Perseguição policial termina com dois mortos pela PM na zona sul de SP

Secretaria diz que veículo interceptado havia sido roubado em fevereiro e estava com a placa adulterada. Na mesma nota, informou que, após passarem por atendimento médico, os dois suspeitos presos foram encaminhados à delegacia e passaram por audiência de custódia. A pasta não informou se ambos já têm defesa constituída.

Questionada, SSP não confirma se policiais foram feridos no suposto confronto e quantos disparos foram efetuados contra os agentes. Sobre as armas utilizadas pelos PMs, a assessoria da pasta informou apenas que foram apresentadas na delegacia, "assim como os dois revólveres calibre 38 e um revólver calibre 22, que estavam com os autores".

Policiais usavam câmeras corporais durante a perseguição, mas imagens não foram disponibilizadas. O UOL solicitou as gravações à assessoria do órgão, que alegou que não "dispõe" das imagens e demais informações solicitadas.

Caso foi registrado como "resistência e morte decorrente de intervenção policial". O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) abriu um inquérito policial para investigar o caso e, ainda segundo a SSP, a PM também apura os fatos.