Chuvas e calorão: como fica a previsão para última semana de março

No Sul, a semana terá mais umidade e maiores chances de chuva. Assim como em outras regiões do Brasil, a previsão indica chuvas irregulares e mal distribuídas. No inicio da semana, a chuva será maior no norte do Rio Grande do Sul e no Paraná. Já no final da semana a chuva irá se concentrar na fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo devem registrar os maiores acumulados de chuva. Algumas regiões destes estados podem receber entre 100 e 150 milímetros de chuva em apenas sete dias. São elas: o sul de Minas Gerais, incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro, a região serrana do Rio e o sul capixaba. Na faixa norte do estado de São Paulo, pode chover forte, com volume entre 50 e 100 milímetros.

A combinação de calor com a entrada da brisa marítima favorece a formação de áreas de instabilidade. A cidade de São Paulo, por exemplo, terá sol entre nuvens, tempo abafado e pancadas fortes de chuva, que devem acontecer entre o meio das tardes e o início das noites, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura. "Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos", alerta o órgão municipal.

O Nordeste será a região com menor concentração de chuva. Segundo a MetSul, não deve chover na área central da Bahia e no interior dos estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba e Pernambuco. Já no oeste da Bahia, no interior do Maranhão e no Piauí, a chuva cairá com uma grande diferença nos acumulados, que irão oscilar entre 5 e 100 milímetros.

Como ficam as temperaturas nas capitais

Centro-Oeste