Suspeita de fazer plásticas clandestinas é presa após morte de mulher trans

Uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e do Paraná prendeu uma mulher suspeita de realizar cirurgias plásticas clandestinas que resultaram na morte de ao menos duas pessoas, segundo o delegado do caso.

O que aconteceu

Suspeita tem 56 anos, é conhecida como Skalet e foi detida em São Paulo após morte de mulher trans. A investigada, que não teve o nome divulgado, foi presa preventivamente pela Polícia Civil paulista no final da tarde de quinta-feira, acusada pelo homicídio de uma de suas clientes. Cristiane Andreia da Silva morreu no último dia 24 de outubro de 2024, na cidade paranaense de Ponta Grossa, informou o delegado Luiz Timossi, da PC-PR (Polícia Civil do Paraná).

Investigações iniciaram após hospital informar à polícia que Cristiane havia morrido em decorrência de "cirurgia plástica ilegal". Segundo o delegado, as investigações apontaram que o procedimento foi realizado por Skalet, que se apresentava como "bombadeira" - um termo que faz referência a "pessoas que, mesmo sem qualquer formação médica, fazem introdução de silicone industrial no corpo de suas vítimas, visando algum benefício estético".