Gesto de facção: 3 são presos por tortura e sequestro de turistas em SC

As vítimas foram levadas a um cativeiro. Os turistas foram colocados em um carro de transporte por aplicativo e levados até um imóvel no alto de um morro, e lá foram mantidos em cárcere privado.

No local, os turistas foram brutalmente agredidos. Um deles teve as pernas quebradas, enquanto o outro foi espancado com pedaços de madeira, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina.

Os acusados foram presos preventivamente. Eles foram encaminhados à Penitenciária de Florianópolis. A Polícia Civil afirma ter reunido diversas provas contra os agressores, que permaneceram à disposição da Justiça.

Outros casos

Um caso parecido aconteceu no final do ano passado, em Jericoacoara, no Ceará. Um adolescente de 16 anos, morador de Bertioga (SP), foi morto após tirar uma foto fazendo um gesto atribuído a uma facção criminosa, segundo o pai da vítima.

Há registros de casos similares também na Bahia. Guias turísticos têm alertado os visitantes para evitarem tirar fotos fazendo qualquer tipo de sinal ou gesto.