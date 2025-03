PM mata suspeito de anunciar assalto com arma de brinquedo em SP; veja

Um suposto assaltante foi morto a tiros por um policial militar após anunciar assalto com arma de brinquedo na rua Continental, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Câmeras de segurança registraram a ocorrência na madrugada de hoje. No vídeo, o policial —que não está fardado— aparece conversando com uma pessoa quando o suspeito se aproxima e faz uma movimentação estranha. O PM, então, se desloca para fora da área registrada pela câmera e, na sequência, já aparece com a arma em punho.

O suspeito corre enquanto o agente atira por ao menos dez vezes. O homem baleado cai no chão, atrás de um carro estacionado na frente de um mercado, quando o policial corre e aparenta atirar outras vezes. O policial ainda anda pela via após os disparos e a filmagem termina.