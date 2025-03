Militar se torna réu por explosão em apartamento em Campinas com 145 armas

O juiz destacou a urgência no cumprimento das medidas solicitadas pelo Ministério Público, especialmente no que se refere à produção de provas. Ele também determinou que sejam solicitados eventuais laudos periciais ainda pendentes no processo, e mencionou que o destino de objetos apreendidos, que possam estar relacionados aos crimes denunciados, será avaliado posteriormente.

O que diz a denúncia?

Na visão de Regina Célia Pegoraro Venâncio, promotora do MP que assina a denúncia, o militar causou o incêndio. "Ao manter em local habitado a expressiva quantia de explosivos, deu causa à combustão, explosão, no apartamento 13, dentro do quarto utilizado como cofre, que destruiu a parede que fazia face com o corredor, espalhando os fragmentos de sua alvenaria no chão em frente".

O MP destaca que o laudo pericial indicou que o incêndio gerou risco para a integridade física, a vida e o patrimônio de terceiros. O laudo também apontou danos causados no apartamento vizinho e nas áreas comuns do edifício. A denúncia menciona que vizinhos foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados a hospitais devido à inalação de fumaça.

No pedido do MP são feitas solicitações para a citação e o interrogatório do acusado, além das oitivas de oito testemunhas listadas. As testemunhas incluem três bombeiros que atuaram na ocorrência, três das vítimas, além do zelador e o síndico do edifício.

O que diz a defesa?

Após a denúncia ser aceita pela Justiça, a defesa de Parra manteve a posição de quando ela foi apresentada pelo MP. Por meio de nota, a defesa do militar argumenta que ele não cometeu qualquer um dos crimes denunciados, e afirma não há "nexo de causalidade", ou seja, a ligação entre o ato ilícito e o prejuízo sofrido, o que teria sido comprovado por laudo pericial. Quanto à presença de armamentos, a defesa entende que se trata de "mero ilícito administrativo".