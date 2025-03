PF encontra itens falsos com médico que fingia ser policial federal

O médico utilizava roupas do uniforme da Polícia Federal durante seus plantões. Nas buscas na casa do suspeito, os policiais encontraram camisas da PF, carteira funcional, distintivo, mochila, uma arma de airsoft, entre outros itens.

Médico se passava por policial federal no RJ Imagem: Divulgação/PF

Também foram encontradas duas cobras no imóvel, que seriam da companheira do médico. As cobras foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, em Seropédica (RJ). Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi registrado contra a mulher.

O médico não foi preso, mas poderá responder pelos crimes de falsidade ideológica, falsa identidade e uso indevido de símbolos públicos. As penas somadas podem ultrapassar 10 anos de prisão, segundo a PF.

Nome do médico não foi divulgado. Por conta disso, não foi possível contatar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.