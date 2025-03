PM que matou jovem negro no Oxxo em São Paulo vai a júri popular

Policial militar, preso desde 5 de dezembro, não poderá aguardar ao julgamento em liberdade. A magistrada negou o pedido, ressaltando que os motivos para a decretação da prisão de Vinícius seguem presentes e reforçou que a testemunha presencial do caso disse em juízo que por vários dias, incluindo após a primeira audiência do caso, policiais foram até o mercado e comentaram com ela sobre o crime, deixando-a assustada.

O UOL apurou que ontem o STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou a liberdade provisória de Vinícius. A decisão do desembargador Otávio de Almeida Toledo foi em caráter liminar (provisório) e, segundo a advogada do policial, Carolina Marques Mendes, a defesa ainda fará sustentação oral do pedido de habeas corpus em sessão de julgamento com ministros do STJ.

Defesa de policial militar diz que a juíza do caso "demonstrou parcialidade" e acatou "qualificadoras totalmente descabidas". "Esta defesa lamenta a postura ILEGAL do judiciário Paulista, ao manter preso um Agente de Estado (PM), qual possui bons antecedentes, residência fixa e oferecendo risco zero a sociedade. (...) A testemunha presencial dos fatos mudou seu depoimento da água para o vinho, no mínimo estranho, não sabendo a VERDADE REAL por trás de tal conduta", escreveu Mendes.

Relembre o caso

O PM Vinícius de Lima Britto é acusado de matar um jovem a tiros em SP Imagem: Reprodução/Polícia Civil

O PM atirou 11 vezes contra Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos. Em 3 de novembro, imagens registraram a vítima furtando itens de limpeza do Oxxo da Avenida Cupecê, no Jardim Prudência, e saindo correndo. Ele escorrega na porta do estabelecimento, mas se levanta e tenta fugir com os itens quando é atingido pelo agente.