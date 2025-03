'Risco iminente de morte': ele caiu de toboágua e fraturou a coluna

Um farmacêutico de 40 anos caiu de um toboágua de sete metros em um parque do Paraná, durante um passeio com a família. Ele fraturou a coluna, pelve, sacro e passou por três cirurgias.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

"Fui lançado e tudo escureceu"

O que era para ser um dia de lazer terminou em tragédia. Thyago Vinicius Oliveira, que mora em Assis-Chateaubriand, enfrentou 2h30 de viagem para visitar o parque com filha, a namorada e enteada, no dia 9 de fevereiro. No fim da tarde, antes de ir embora, resolveu descer no último toboágua que ainda não havia experimentado.