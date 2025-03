Rival de Marcola e mais: quem são presos mais antigos em segurança máxima

A pena no sistema de segurança máxima é cruel, indigna e serve apenas para desumanizar os detentos, que deveriam estar sendo reinseridos na sociedade.

Claudio Dalledone, advogado de Tiriça

05.jul.2017 -- Peritos da PF no local do assassinato do agente penitenciário Alex Belarmino Almeida Silva, em setembro de 2016, na cidade de Cascavel (PR) Imagem: Reprodução/CGN

A sua última condenação ocorreu em agosto de 2023 por ter ordenado o assassinato de psicóloga Melissa Araújo. Ela foi morta em maio de 2017 a tiros de fuzil em Cascavel (PR), a 55 km do presídio federal de Catanduvas (PR), onde trabalhava. Tiriça também será julgado neste ano sob acusação de ter ordenado a morte do policial penal Alex Belarmino, atingido por 23 tiros em uma emboscada a caminho de Catanduvas em 2016.

Roberto Soriano, o Tiriça,em foto de 2013 Imagem: Divulgação/SSP-SP

No maior racha da história do PCC, o traficante rompeu relações com Marcola. A briga foi motivada pela gravação de uma conversa com policiais penais no presídio federal de Porto Velho em que o líder da facção chamou Tiriça de "psicopata" ao citar o assassinato da psicóloga. O áudio, usado no júri do traficante, gerou uma reação do criminoso, que teria acusado Marcola de ser delator, segundo o MP.

Beira-Mar: o preso nº 1 do sistema

Fernandinho Beira-Mar foi o 1º preso do sistema de segurança máxima. Luiz Fernando da Costa tinha 39 anos quando foi transferido da superintendência da PF na capital alagoana Maceió para o presídio federal de Catanduvas (PR), em 19 de julho de 2006. Capturado na fronteira com a Venezuela, ele já estava preso há cinco anos quando ingressou no sistema destinado a criminosos de alta periculosidade.