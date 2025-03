Primeiras ondas de frio com ar polar já tem data para acontecer

Frio prolongado só deve chegar no inverno. A projeção sustenta que o outono de 2025 seja mais quente que o normal e a probabilidade do país viver uma onda de frio só ocorrerá no inverno, ainda que curtos dias de frio sejam sentidos pela população ao longo dos próximos meses.

Outono começa com expectativa de chuva para todo o território nacional. O InMet soltou um alerta laranja para as regiões Sudeste, Norte e Nordeste, que deverão sentir chuvas entre 50 mm e 100 mm em 24 horas, além de ventos de até 100 km/h.

Sul terá risco de temporais. A formação de uma frente fria avança para a região Sul do Brasil provocando instabilidade atmosférica, que poderá ocasionar chuvas intensas nos três estados. No entanto, a previsão é a de que a região não sinta uma queda de temperatura significativa nos próximos dias, de acordo com a Climatempo.

A previsão ainda aponta para que a estação tenha chuvas acima da média. No ano passado, o Rio Grande do Sul enfrentou chuvas intensas que afetaram cerca de 1,5 milhão de pessoas.