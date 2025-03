SP deixa presos estrangeiros sem contato familiar por anos: 'Estresse alto'

Em 11/11/24 foi deferida a liminar para determinar que o Estado, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, apresentasse, no prazo de 30 dias, um cronograma para viabilização permanente de correspondências e visitas virtuais de pessoas estrangeiras a seus familiares presos. A SAP recorreu e o TJ, em 19/12/24, ampliou o prazo para 90 dias.

Tribunal de Justiça de São Paulo

A maioria dos homens que cumprem pena em Itaí foram presos por tráfico. Eles foram capturados fazendo transporte de drogas.

Consulado das Filipinas foi o responsável por informar a DPU e a Defensoria Pública do Estado sobre a situação no presídio paulista. Ao UOL, o representante dos estrangeiros explicou que familiares de dois apenados disseram que não sabiam do paradeiro dos homens há nove meses, cogitando até suas mortes. O órgão diplomático questionou a SAP sobre a falta de contato dos detidos com as famílias, e o caso originou uma ação civil pública contra a Secretaria em novembro de 2024. A Justiça, então, definiu um prazo para que o governo apresentasse o cronograma de implementação do programa.

Os filipinos detidos conseguiram progressão de regime após o envolvimento do Consulado no caso. Atualmente, os dois residem na capital paulista e conseguiram trabalhos após o auxílio diplomático. Contudo, presos de outras nacionalidades seguem sem saber se poderão contar com os benefícios de progressão e com as visitas.

Após saírem do presídio, pela concessão do regime aberto, foram enviados para São Paulo de ônibus, sem qualquer informação aos familiares. Se perderam após sair do ônibus e só foram encontrados pelo consulado de madrugada.

Carlos Augusto Passos dos Santos, advogado dos filipinos

A reclamação é recorrente naquela unidade prisional. Para a permissão de contato via videoconferência, a SAP exige documentos nacionais dos familiares, como RG e CPF. As visitas online foram adotadas durante a pandemia de covid-19, para que detentos brasileiros continuassem usufruindo do direito. Contudo, no caso dos estrangeiros, seus familiares não têm os documentos, já que não residem no Brasil.