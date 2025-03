Corredora morre atropelada por moto durante treino em rodovia de Pernambuco

Uma corredora morreu após ser atropelada por uma moto enquanto treinava na PE-59, em Buenos Aires, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O que aconteceu

Silvânia Silva, 35 anos, corria no acostamento da rodovia quando foi atingida por uma moto que vinha em sentido contrário. Com o impacto, ela perdeu parte das pernas e morreu no local. O acidente ocorreu na tarde da última segunda-feira.

O motociclista ficou ferido e foi levado para um hospital, mas não há informações sobre seu estado de saúde. A Polícia Civil de Goiana abriu inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.