PM usa robô e drone para interceptar 'homem-bomba' em rodovia de SP; veja

Com sniper, PM fez o cerco em um raio de 500 metros. Os policiais militares do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) montaram duas barreiras com caminhões atravessados nos dois sentidos da rodovia para impedir a fuga do homem, isolando o trecho da rodovia. Um atirador de elite da PM se posicionou de maneira estratégica no local. A ação também contou com a participação de uma equipe de negociações.

Com auxílio de robô e de drone, PM conseguiu retirar o "homem-bomba" do veículo. Um policial técnico explosivista fez a retirada dos artefatos e vistoriou o veículo.

A ação demonstrou a efetividade do emprego coordenado de tecnologia de ponta, inteligência tática e negociação especializada na resolução de uma ocorrência de altíssimo risco, preservando vidas.

Coronel Valmor Racorti, comandante do Choque da PM de São Paulo.

Agentes apreenderam um cordel detonante de 7 metros no veículo. Além disso, ainda encontraram no carro dois cartuchos de emulsão e duas sacolas que aparentemente continham explosivos industriais. O material está sendo periciado.

O suspeito fazia a perfuração de poços artesianos com explosivos. Em dezembro, ele já havia acionado a Guarda Municipal dizendo que tinha cordéis detonantes com explosivo, detonador e pólvora caseira em sua residência, e que estaria sofrendo ameaças. O material foi apreendido e posteriormente detonado por agentes do Gate, da PM.