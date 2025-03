Vídeo: Pai carregou filho em bicicleta antes de atirá-lo de ponte no RS

Suspeito foi visto carregando a criança de bicicleta momentos antes do crime Imagem: Reprodução/Facebook

Suspeito teria tentado matar a criança na noite anterior ao crime. Ao UOL, o delegado Daniel Severo disse que a criança foi esganada na segunda-feira, mas não morreu. Isso teria motivado o homem a buscar outra forma de matar a criança.

Ele tentou matar a criança na segunda a noite esganado e não conseguiu. A criança recuperou os sinais vitais e ele não fez mais nada naquela noite. No dia seguinte, ele o matou atirando da ponte.

Daniel Severo, delegado

A Polícia apura se a criança morreu na queda da ponte ou afogada. De acordo com Severo, o Instituto-Geral Perícias realiza perícia para liberação de laudo.

Investigação vai periciar aparelhos celulares de Tiago, da ex-mulher e de parentes. A casa do suspeito também passará por averiguação.

Suspeito falou em vingança

A mãe da criança prestou depoimento e disse que a criança passava alguns dias na casa do pai, em São Gabriel. De acordo com a polícia, ela não apontou histórico de violência do suspeito, mas confirmou que o homem não aceitava o término do relacionamento.