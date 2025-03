Advogado de pai que jogou filho de ponte no RS diz que prisão é irregular

É direito constitucional de todo o interrogado ter consigo um advogado. Dessa forma, é inválida qualquer declaração que tenha sido prestada na delegacia. Roberto Leite, advogado de Tiago Felber

Com base nessas alegações, a defesa informou que irá ingressar com um pedido de relaxamento (anulação) da prisão de Felber. O argumento principal é que a detenção não teria cumprido os procedimentos legais, uma vez que não houve a presença da defesa no momento em que Felber foi ouvido pela Polícia Civil.

O delegado Daniel Severo rebateu o argumento da defesa. Segundo ele, Felber soube de seus direitos antes do depoimento, como poder permanecer calado, e também nomear um defensor. Porém, Felber declinou, e confessou o crime durante o depoimento, segundo Severo.

"Com relação à presença do advogado, é um direito de quem está sendo ouvindo, e não uma obrigação", disse o delegado ao UOL. Ele disse ainda não ter conhecimento sobre supostas agressões sofridas por Felber, e disse que nada foi relatado ou registrado na Polícia Civil quanto a isso

Mudança de presídio

A defesa também manifestou preocupação com a segurança de Felber no Presídio Estadual de São Gabriel, onde ele está preso. Ele estaria sendo ameaçado por outros detentos, segundo o advogado, que afirma ainda que o presídio não possui condições para garantir a segurança de seu cliente. O advogado afirma que já formalizou o pedido de transferência, e acredita que Felber possa ser transferido para outro presídio no estado, como o de Santa Maria ou de Charqueadas.