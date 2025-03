Colgate recorre e venda de creme dental suspenso pela Anvisa é liberada

A Colgate entrou com um recurso e conseguiu liberar a venda do creme dental do modelo Colgate Clean Mint, que havia sido suspensa por determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O que aconteceu

A companhia reforçou seu compromisso com a qualidade e segurança de seus produtos. "Estamos cientes da decisão da Anvisa por uma interdição cautelar ao creme dental Total Clean Mint, que não implica no recolhimento do produto", diz nota enviada ao UOL.

Colgate conseguiu na Justiça o direito de suspender interdição automática do produto. Ou seja, as vendas continuam liberadas. "Seguimos tomando todas medidas cabíveis para interagir com a Anvisa e demonstrar a segurança do produto", acrescenta a empresa.